Николич: я выбрал схему под состав, который есть — был реалистом

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался об отсутствии новичков в зимнее трансферное окно.

«Я принял решение, что буду работать с этим составом. Всё, что касается трансферов, может случиться, а может и нет. Поэтому я выбрал схему и тренировочный процесс под состав, который есть. Был реалистом. А если будут усиления, эти игроки должны будут адаптироваться», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-синие пытаются приобрести 18-летнего атакующего полузащитника Лоррана из «Фламенго».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.