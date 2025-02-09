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Николич: я выбрал схему под состав, который есть — был реалистом

Николич: я выбрал схему под состав, который есть — был реалистом
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался об отсутствии новичков в зимнее трансферное окно.

«Я принял решение, что буду работать с этим составом. Всё, что касается трансферов, может случиться, а может и нет. Поэтому я выбрал схему и тренировочный процесс под состав, который есть. Был реалистом. А если будут усиления, эти игроки должны будут адаптироваться», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-синие пытаются приобрести 18-летнего атакующего полузащитника Лоррана из «Фламенго».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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