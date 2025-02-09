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Игрок ЦСКА Обляков прокомментировал слухи об интересе «Динамо»

Игрок ЦСКА Обляков прокомментировал слухи об интересе «Динамо»
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков опроверг слухи о своём возможном переходе в московское «Динамо».

«Слухи про «Динамо» я видел, читал, но ничего такого не было, никто не обращался. Может, кто-то из вас это и написал. Мне комфортно в ЦСКА, я давно тут играю, хочу продолжать прогрессировать. Может быть, получится уехать в Европу», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Иван Обляков в текущем сезоне провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста на данный момент составляет € 9 млн по версии интернет-портала Transfermarkt.

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