Главный тренер ЦСКА Николич высказался о перспективе молодых игроков в команде

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о перспективах молодых футболистов, тренирующихся с основной командой на зимнем сборе.

«Будет ли играть Абдулкадыров в сезоне? А ты любишь молодых! И я — тоже. Мы привезли много молодых футболистов, и они качественно пользовались тренировочным процессом и игровым временем. И Абдулкадыров, и Бандикян, и молодой Сериков, и Вакулич, Миша Рядно — очень интересные. Поэтому я с самого начала сказал: уверен, что у ЦСКА хорошее будущее», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.