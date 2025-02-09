Главный тренер ЦСКА Николич прокомментировал смену схемы команды

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о смене схемы армейской команды.

«Много разговоров по схеме. С «Локомотивом» получилось чудо, но это было пять лет назад, когда пошла историческая серия в 11 побед. Дай бог, чтобы так было сейчас и с ЦСКА, но такое не случается ежедневно.

Это вообще вопрос не схемы, а установок внутри неё. Было время пробовать и наигрывать», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.