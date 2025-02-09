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Николич: меня устраивают только самые высокие места — борьба за чемпионство

Николич: меня устраивают только самые высокие места — борьба за чемпионство
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о текущем положении армейцев в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Меня не устраивает шестое место после первой части сезона РПЛ. Последние 12 лет был первым или вторым в пяти разных странах, один раз был третьим с «Локомотивом». Чётко помню тот сезон: «Спартак» забил «Уфе» на последней секунде и обошёл нас на один гол по разнице мячей. Шестое место не подходит ЦСКА, но реалии таковы. Надо работать, мы стараемся.

Меня устраивают только самые высокие места — борьба за чемпионство. Но мы идём от игры к игре, у нас много молодых футболистов, которые прогрессируют. Наши лидеры чуть старше: Ваня Обляков, Дивеев, Круговой и так далее. Специально называю россиян — это будущее российского футбола. Нужно терпение, время есть», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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