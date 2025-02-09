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Главный тренер ЦСКА Николич высказался о товарищеских играх на зимних сборах

Главный тренер ЦСКА Николич высказался о товарищеских играх на зимних сборах
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич оценил товарищеские матчи на зимних сборах.

— Тормена получил прямую красную в товарищеском матче с «Динамо». Получается, игры вовсе не товарищеские?
— С «Зенитом» была серьёзная игра. Обе команды играли ответственно. Так и надо играть, мне нравится такой подход. Конечно, нужно соблюдать фэйр-плей. Никакие драки никому не нужны. Хорошо, что мы играли с такими соперниками — это отличная подготовка.

Ведь это команды, которые могут создавать проблемы, а проблемы нам сейчас нужны. Когда их увидишь, ты уже решил 50%. Другие 50% исправляются в тренировочном процессе, — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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