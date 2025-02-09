Игорь Семшов: пока не вижу место Ливая Гарсии в составе «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о переходе нападающего Ливая Гарсии из афинского АЕКа в «Спартак».

«Мы ещё не знаем, как Гарсия себя проявит в «Спартаке». Да, греческий чемпионат неплохой, но всё же не лучше российского. Удивляет, когда тратятся такие деньги на футболиста. Настораживает, сможет ли Гарсия себя проявить в России. Можно бесплатно воспитать своего футболиста, доверять ему — он отдаст больше клубу, который его взрастил.

Пока не вижу место Ливая Гарсии в составе «Спартака», так как команда хорошо закончила осеннюю часть чемпионата. Атакующая четвёрка пока не подвергается сомнениям», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.