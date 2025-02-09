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Игрок ЦСКА Обляков высказался о смене схемы команды

Игрок ЦСКА Обляков высказался о смене схемы команды
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал изменение игровой схемы команды и своей позиции на поле.

«В целом всё неплохо. Уже налаживаем связи. Понятно, что не всё ещё идеально — есть моменты, которые мы стараемся улучшать в тактических занятиях, на тренировках. Я хорошо себя ощущаю в центре поля, мне нравится. Комфортная позиция: я и впереди, и сзади — где мне нравится. Чуть правее играю, можно сказать, «восьмёрку». Хорошая позиция, мне комфортно.

Мне больше нравится играть в четыре защитника. У нас больше игроков в центре поля, можно больше комбинировать. Стараемся это делать. Посмотрим, как будет», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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