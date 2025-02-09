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Обляков: никогда не бывает легко на первых двух сборах

Обляков: никогда не бывает легко на первых двух сборах
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Футболист московского ЦСКА Иван Обляков высказался о работе на зимних учебно-тренировочных сборах.

«Обычные зимние сборы, как всегда. Легко на первых двух никогда не бывает: по две тренировки в день в основном. Работаем и над физическими кондициями, и над тактикой. Всё хорошо.

Многие в команде говорили про голы Кисляка и Зидана. Он уже устал от этого (смеётся)», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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