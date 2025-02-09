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Алжирская «Кабилия» опубликовала фотографии Ивана Игнатьева в форме клуба

Алжирская «Кабилия» опубликовала фотографии Ивана Игнатьева в форме клуба
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Пресс-служба алжирской «Кабилии» показала фотографии российского нападающего Ивана Игнатьева в форме клуба. Форвард будет выступать под девятым номером.

Фото: JS Kabylie

Фото: JS Kabylie

Предыдущим клубом российского форварда был армянский «Урарту», за который футболист выступал с лета 2024 года. Всего в составе «Урарту» Игнатьев забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 19 матчах, всё ещё являясь лучшим бомбардиром чемпионата Армении сезона-2024/2025.

Напомним, в армянский «Урарту» Игнатьев перешёл из сербского «Железничара» на правах свободного агента. Кроме того, в своей карьере Игнатьев также выступал за «Сочи», «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар». По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 700 тыс. Всего в профессиональной карьере на счету Игнатьева 170 матчей (без учёта выступлений за вторую команду «Краснодара»), в которых он забил 41 гол и отдал 18 результативных передач.

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