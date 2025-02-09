Игорь Семшов: Роша будет потерей, но у ЦСКА есть Лукин и Агапов

Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о потенциальном уходе центрального защитника Виллиана Роши из ЦСКА.

«До конца сезона Роша вряд ли уйдёт, потому что в Европе дозаявки закончились. Если сейчас идёт разговор о его уходе, селекция ЦСКА должна работать в этом направлении, чтобы на случай ухода Роши была замена. Роша — это потеря. Но у ЦСКА будет плюс, что игрок хорошо себя зарекомендовал и уйдёт в другой чемпионат на повышение. Армейцы могут на нём заработать. Но нужно уже сейчас вести работу на трансферном рынке, чтобы ЦСКА не оказался в ситуации, когда замена не нашлась. В то же время мы знаем, что у ЦСКА есть Лукин и Агапов, который ушёл в аренду», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.