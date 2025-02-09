Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть китайский «Чжэцзян» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «Чжэцзян» из Ханчжоу (Китай). «Акрон» обыграл «Чжэцзян» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 56-й минуте забил нападающий «Акрона» Артём Дзюба — 1:0.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице. «Чжэцзян» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Китая после завершения сезона.

18 февраля «Акрон» сыграет товарищеский матч с «Ростовом», а 22 февраля — с екатеринбургским «Уралом».

1 марта «Акрон» проведёт встречу с «Пари НН» в рамках 19-го тура чемпионата России.