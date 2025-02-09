Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лацио» со счётом 5:1 разгромил «Монцу» и вернулся на четвёртое место в таблице Серии А

«Лацио» со счётом 5:1 разгромил «Монцу» и вернулся на четвёртое место в таблице Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Монца». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурельяно (Болонья). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Италия — Серия А . 24-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
5 : 1
Монца
Монца
1:0 Марушич – 31'     2:0 Родригес – 57'     3:0 Кастельянос – 63'     4:0 Родригес – 77'     4:1 Сенси – 86'     5:1 Деле-Баширу – 88'    

Первый гол в матче был забит на 31-й минуте. Его автором стал черногорский защитник «Лацио» Адам Марушич. На 57-й минуте вингер Педро Родригес удвоил преимущество римлян. На 63-й минуте аргентинец Валентин Кастельянос отправил третий мяч в сетку ворот «Монцы». На 77-й минуте Педро оформил дубль. На 86-минуте игрок гостей Стефано Сенси отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар. На 88-й минуте Фисайо Деле-Баширу вновь довёл преимущество хозяев до четырёх мячей.

После этой победы в активе «Лацио» стало 45 очков. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Монца» с 13 очками идёт на последнем, 20-м месте.

Материалы по теме
«Лацио» стал победителем общего этапа Лиги Европы УЕФА — 2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android