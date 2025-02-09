«Лацио» со счётом 5:1 разгромил «Монцу» и вернулся на четвёртое место в таблице Серии А

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Монца». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурельяно (Болонья). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Первый гол в матче был забит на 31-й минуте. Его автором стал черногорский защитник «Лацио» Адам Марушич. На 57-й минуте вингер Педро Родригес удвоил преимущество римлян. На 63-й минуте аргентинец Валентин Кастельянос отправил третий мяч в сетку ворот «Монцы». На 77-й минуте Педро оформил дубль. На 86-минуте игрок гостей Стефано Сенси отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар. На 88-й минуте Фисайо Деле-Баширу вновь довёл преимущество хозяев до четырёх мячей.

После этой победы в активе «Лацио» стало 45 очков. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Монца» с 13 очками идёт на последнем, 20-м месте.