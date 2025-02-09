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Экс-игрок «Монако» Бен-Йеддер близок к переходу в «Венецию» — L’Équipe

Экс-игрок «Монако» Бен-Йеддер близок к переходу в «Венецию» — L’Équipe
Виссам Бен-Йеддер
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Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер на правах свободного агента может перейти в «Венецию» из итальянской Серии А. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, Бен-Йеддер близок к подписанию контракта с «Венецией». 12 ноября 2024 года уголовный суд Ниццы признал экс-форварда национальной команды Франции виновным в сексуальном насилии в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к двум годам и шести месяцам тюремного заключения, включая 18 месяцев условно. Позднее он обжаловал это решение. Бен-Йеддеру также предъявлено обвинение в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии» за действия, совершённые летом 2023 года. Это дело всё ещё расследуется. Во время последнего суда Виссам заявил, что хочет вернуть свою физическую форму и найти команду.

1 июля 2024 года Бен-Йеддер покинул «Монако», за который играл с августа 2019 года.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 4 млн.

После 24 сыгранных матчей «Венеция» располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице Серии А.

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