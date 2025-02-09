«Лион» дома разгромил «Реймс» в 21-м туре Лиги 1 со счётом 4:0
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Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Реймс». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «Лион» одержал победу со счётом 4:0.
Франция — Лига 1 . 21-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
4 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Тальяфико – 36' 2:0 Толиссо – 68' 3:0 Шерки – 79' 4:0 Микаутадзе – 90+3'
Удаления: нет / Гуэу – 87'
Счёт в матче был открыт на 36-й минуте, отличился защитник «Лиона» Николас Тальяфико. На 68-й минуте Корентин Толиссо удвоил преимущество хозяев. На 79-й минуте Райан Шерки довёл счёт до разгромного. На 90+3-й минуте Жорж Микаутадзе забил четвёртый мяч хозяев.
«Лион» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 33 очка за 21 матч. «Реймс» располагается на 14-й строчке, заработав 22 очка за аналогичное количество встреч.
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