«Лион» дома разгромил «Реймс» в 21-м туре Лиги 1 со счётом 4:0

Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Реймс». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «Лион» одержал победу со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт на 36-й минуте, отличился защитник «Лиона» Николас Тальяфико. На 68-й минуте Корентин Толиссо удвоил преимущество хозяев. На 79-й минуте Райан Шерки довёл счёт до разгромного. На 90+3-й минуте Жорж Микаутадзе забил четвёртый мяч хозяев.

«Лион» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 33 очка за 21 матч. «Реймс» располагается на 14-й строчке, заработав 22 очка за аналогичное количество встреч.