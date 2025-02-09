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Защитник «Реала» Васкес получил травму и пропустит матч ЛЧ в Манчестере

Защитник «Реала» Васкес получил травму и пропустит матч ЛЧ в Манчестере
Лукас Васкес
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Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес получил травму подколенного сухожилия левой ноги. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Сообщается, что Васкес пропустит предстоящий матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА с английским «Манчестер Сити», который пройдёт во вторник, 11 февраля.

Лукас принял участие в матче 23-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико» (1:1). Испанский игрок вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 81-й минуте.

В нынешнем сезоне Васкес сыграл за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Реал», у которого 50 очков. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Осасуной». Матч состоится 15 февраля, начало — в 18:15 мск.

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