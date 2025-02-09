Тимур Сулейманов прокомментировал победу «Локомотива» над «Арабиан Фэлконс»

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал победу железнодорожников в товарищеском матче с клубом «Арабиан Фэлконс» из ОАЭ. Красно-зелёные выиграли со счётом 3:0, а Сулейманов стал автором одного из забитых мячей.

«Ребята молодцы, отстояли «на ноль». Ну и впереди забили три гола во втором тайме, в первом, к сожалению, не получилось. Почему не реализовал свои моменты в первой половине? Может, от нагрузки чуть-чуть ножки не дают креативности. Мой гол? Пиняев с Годяевым разыграли мяч, навесили на меня и я перебросил вратаря. Конечно же, приятно, хоть и на сборах, но первый мяч всегда приятно забивать. Надеюсь, это продолжится в таком русле», — сказал Сулейманов в интервью пресс-службе клуба.