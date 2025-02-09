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Тимур Сулейманов прокомментировал победу «Локомотива» над «Арабиан Фэлконс»

Тимур Сулейманов прокомментировал победу «Локомотива» над «Арабиан Фэлконс»
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал победу железнодорожников в товарищеском матче с клубом «Арабиан Фэлконс» из ОАЭ. Красно-зелёные выиграли со счётом 3:0, а Сулейманов стал автором одного из забитых мячей.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 февраля 2025, суббота. 09:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
Арабиан Фэлконс
Дубай, ОАЭ
1:0 Сулейманов – 64'     2:0 Раков – 71'     3:0 Раков – 73'    

«Ребята молодцы, отстояли «на ноль». Ну и впереди забили три гола во втором тайме, в первом, к сожалению, не получилось. Почему не реализовал свои моменты в первой половине? Может, от нагрузки чуть-чуть ножки не дают креативности. Мой гол? Пиняев с Годяевым разыграли мяч, навесили на меня и я перебросил вратаря. Конечно же, приятно, хоть и на сборах, но первый мяч всегда приятно забивать. Надеюсь, это продолжится в таком русле», — сказал Сулейманов в интервью пресс-службе клуба.

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