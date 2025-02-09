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Вратарь «Динамо» Мх Волк: разница между Первой лигой и РПЛ не такая существенная

Вратарь «Динамо» Мх Волк: разница между Первой лигой и РПЛ не такая существенная
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Голкипер «Динамо» Махачкала и национальной команды России Давид Волк рассказал о различиях между Мелбет Первой лигой и Российской Премьер-Лигой.

— Как вратарь ощущает разницу между Первой лигой и РПЛ? Что меняется: больше моментов у ворот, удары сложнее, класс нападающих выше?
— Если говорить в целом, разница не такая уж существенная. Безусловно, есть различия в качествах футболистов, в скорости, в скорости принятия решений. Но задачи у меня как вратаря не меняются, — приводит слова Волка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Волк сыграл за «Динамо» Мх 21 матч во всех турнирах, в которых восемь раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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