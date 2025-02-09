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«Сабах» Березуцкого обыграл «Туран» Бердыева в чемпионате Азербайджана

«Сабах» Березуцкого обыграл «Туран» Бердыева в чемпионате Азербайджана
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«Сабах», возглавляемый российским тренером Василием Березуцким, обыграл «Туран» (2:1), главным тренером которого является россиянин Курбан Бердыев, в матче 22-го тура чемпионата Азербайджана. Эта победа стала второй в сезоне в очных встречах для клуба из Баку.

Азербайджан — Премьер-лига . 22-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Сабах
Баку
Окончен
2 : 1
Туран
Товуз
0:1 Alex Negueba – 16'     1:1 Шафранко – 50'     2:1 Секидика – 59'    

Ранее клуб Василия Березуцкого обыгрывал команду Курбана Бердыева в 1/8 финала Кубка Азербайджана. Основное время матча завершилось со счётом 2:2, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Сабах» (3:1).

После 22 сыгранных матчей «Сабах» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. «Туран» располагается на четвёртой строчке, заработав 36 очков за аналогичное количество встреч.

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