Игрок «Зенита» Мостовой: мы в финале Зимнего Кубка, настроение отличное

Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (2:1), а также поделился эмоциями от выхода сине-бело-голубых в финал турнира.

— Что скажете по игре с «Ростовом»?

— Немного тяжело было, хоть и играли по 45 минут. Душновато было в этот день. Забили гол ещё в первом тайме, во втором у нас свежие ребята вышли, и соперник подустал.

— Ильзат Ахметов забил гол после вашей передачи.

— Пошли в прессинг, почувствовал, что Страхиня Эракович перехватит мяч, и заранее начал бежать. Получил передачу, исполнил свою на Ильзата. Видел, куда он двигается. Необычно, что он головой забил, но молодец!

— Как настроение на данный момент?

— Мы в финале, настроение отличное! Да, это товарищеский турнир, но всё равно все хотят победить. С командами из чемпионата здесь тоже встретиться интересно, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Санкт-петербургский «Зенит» встретится с московским «Спартаком» в финалt Зимнего Кубка РПЛ, который состоится 11 февраля. Игра пройдёт в Абу-Даби.

В матче за третье место встретятся ЦСКА и «Краснодар». В игре за пятое место — «Динамо» и «Ростов». Обе встречи пройдут 10 февраля.