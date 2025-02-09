Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Мостовой: мы в финале Зимнего Кубка, настроение отличное

Игрок «Зенита» Мостовой: мы в финале Зимнего Кубка, настроение отличное
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (2:1), а также поделился эмоциями от выхода сине-бело-голубых в финал турнира.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ахметов – 34'     0:2 Гонду – 85'     1:2 Радченко – 89'    

— Что скажете по игре с «Ростовом»?
— Немного тяжело было, хоть и играли по 45 минут. Душновато было в этот день. Забили гол ещё в первом тайме, во втором у нас свежие ребята вышли, и соперник подустал.

Ильзат Ахметов забил гол после вашей передачи.
— Пошли в прессинг, почувствовал, что Страхиня Эракович перехватит мяч, и заранее начал бежать. Получил передачу, исполнил свою на Ильзата. Видел, куда он двигается. Необычно, что он головой забил, но молодец!

— Как настроение на данный момент?
— Мы в финале, настроение отличное! Да, это товарищеский турнир, но всё равно все хотят победить. С командами из чемпионата здесь тоже встретиться интересно, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Санкт-петербургский «Зенит» встретится с московским «Спартаком» в финалt Зимнего Кубка РПЛ, который состоится 11 февраля. Игра пройдёт в Абу-Даби.

В матче за третье место встретятся ЦСКА и «Краснодар». В игре за пятое место — «Динамо» и «Ростов». Обе встречи пройдут 10 февраля.

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ
Материалы по теме
Андрей Мостовой объяснил, почему уход Клаудиньо не ослабит «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android