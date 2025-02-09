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Плимут Аргайл — Ливерпуль, результат матча 1/16 финала Кубка Англии, счёт 1:0, 9 февраля 2025 года

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв команде из Чемпионшипа в 1/16 финала
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встречались «Плимут Аргайл» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом (Англия). «Плимут» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Кубок Англии . 1/16 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Плимут Аргайл
Плимут
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Харди – 53'    

Единственный гол в матче на 53-й минуте забил нападающий «Плимута» Райан Харди, реализовав 11-метровый удар — 1:0.

Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Самым титулованным клубом турнира является лондонский «Арсенал», который завоевал трофей 14 раз.

Календарь Кубка Англии
Турнирная таблица Кубка Англии
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