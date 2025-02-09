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Унаи Эмери высказался о переходе Дониэлла Малена в «Астон Виллу»

Унаи Эмери высказался о переходе Дониэлла Малена в «Астон Виллу»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал подписание 25-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Нидерландов Дониэлла Малена.

«Мы следили за ним весь последний год. Он был в нашем списке одним из приоритетных игроков, которых мы могли подписать в сложившихся обстоятельствах. Он хороший игрок, он любит быть близко к воротам соперника и любит забивать голы. Я думаю, нам нужен такой игрок, как он», — приводит слова Эмери Sky Sports.

В текущем сезоне чемпионата Германии Дониэлл Мален провёл 13 матчей, в которых забил три мяча. Также на его счету пять игр, два гола и одна результативная передача в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Нидерландов в € 28 млн.

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