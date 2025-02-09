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Игрок «Ахмата» Харин высказался о своём первом матче после восстановления от травмы

Игрок «Ахмата» Харин высказался о своём первом матче после восстановления от травмы
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Евгений Харин прокомментировал разгромную победу в матче с командой «Кызыл-Жар» из Казахстана (4:0), а также поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы, полученной весной 2024 года.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
4 : 0
Кызыл-Жар
Петропавловск, Казахстан
1:0 Жиров – 61'     2:0 Руис Диас – 67'     3:0 Шатара – 79'     4:0 Харин – 81'    

«Чувства только кайфовые – и эмоции. Рад вернуться в команду, в общую группу и в первой же игре выйти, так удачно дебютировать, что получилось забить.

За счёт чего удалось так раскошелиться во втором тайме? За счёт быстрой игры в одно-два касания, что мы, в принципе, и тренируем. Эти пробегания с мячом быстрые у нас пошли. И удалось открыть счёт со штрафного, что придало уверенности команде. Дальше мы попёрли и забили ещё три гола», — приводит слова Харина пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, Харин перенёс операцию на ахилловом сухожилии летом 2024 года. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 29-летний Евгений Харин провёл 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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