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Владимир Быстров: Гус Хиддинк открыл нам клетку в сборной России

Владимир Быстров: Гус Хиддинк открыл нам клетку в сборной России
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Экс-хавбек национальной команды России Владимир Быстров назвал лучшего специалиста в истории российской сборной.

– Кого вы считаете лучшим тренером в истории сборной России?
– Хиддинк. Точно.

– Если говорить о результатах, то можно сравнить Черчесова и Хиддинка?
– Без понятия. Я не работал с Черчесовым в сборной. Не могу сказать.

– А почему лучший именно Хиддинк?
– Да потому что. Это топ-тренер, который научил нас очень многому. Поэтому считаю Хиддинка лучшим.

– Можете сказать, чем именно вам запомнилась работа с ним?
– Он многим запомнился. Я могу долго перечислять. Во-первых, Хиддинк открыл нам клетку. До этого нас тренеры держали взаперти, там где-то в бору, под охраной.

Он привёз нас в центр Москвы на Тверскую улицу и сказал: «Делайте что хотите. В 11 часов отбой». Хотя бы этим он запомнился. Самое главное, что он говорил играть в футбол и получать удовольствие, и всё, что с этим связано, — приводит слова Быстрова «Спорт день за днём».

С 2006 по 2010 год Гус Хиддинк возглавлял национальную команду России. За четыре года сборная под руководством нидерландского тренера провела 39 матчей, выиграв 22, сыграв семь раз вничью и 10 раз уступив. На Евро-2008 сборная России вместе с Хиддинком выиграла бронзовые медали.

В последний раз Быстров сыграл за сборную России в 2013 году в матче с Люксембургом (4:0) в рамках европейской квалификации к чемпионату мира 2014 года, который прошёл в Бразилии.

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