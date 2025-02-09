Игроки «Адана Демирспор» ушли с поля в середине матча с «Галатасараем» из-за пенальти

Футболисты турецкого клуба «Адана Демирспор» ушли с поля на 30-й минуте первого тайма матча 23-го тура Суперлиги с «Галатасараем» из-за 11-метрового, назначенного в их ворота. Об этом сообщает beIN Sports. Cообщается, что футболисты гостей отказываются продолжать встречу.

На момент остановки матча «Галатасарай» вёл со счётом 1:0. Гол в составе стамбульского клуба забил испанский нападающий Альваро Мората на 12-й минуте.

«Галатасарай» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 57 очков после 21 матча. «Адана Демирспор» находится на последней, 19-й строчке. В активе клуба пять очков.