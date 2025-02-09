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«Валенсия» одержала победу в матче 23-го тура Ла Лиги с «Леганесом»

«Валенсия» одержала победу в матче 23-го тура Ла Лиги с «Леганесом»
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Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и «Леганес». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом (Испания). «Валенсия» одержала победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Москера – 30'     2:0 Дьякаби – 41'    

Счёт в матче был открыт на 30-й минуте, отличился защитник «Валенсии» Кристьян Москера. На 41-й минуте Муктар Дьякаби удвоил преимущество хозяев поля.

После 23 сыгранных матчей «Валенсия» располагается на 18-й строчке в чемпионата Испании, набрав 22 очка. «Леганес» находится на 17-м месте, заработав 23 очка за аналогичное количество встреч.

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