«Валенсия» одержала победу в матче 23-го тура Ла Лиги с «Леганесом»

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и «Леганес». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом (Испания). «Валенсия» одержала победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 30-й минуте, отличился защитник «Валенсии» Кристьян Москера. На 41-й минуте Муктар Дьякаби удвоил преимущество хозяев поля.

После 23 сыгранных матчей «Валенсия» располагается на 18-й строчке в чемпионата Испании, набрав 22 очка. «Леганес» находится на 17-м месте, заработав 23 очка за аналогичное количество встреч.