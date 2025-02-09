«Валенсия» одержала победу в матче 23-го тура Ла Лиги с «Леганесом»
Поделиться
Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и «Леганес». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом (Испания). «Валенсия» одержала победу со счётом 2:0.
Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Москера – 30' 2:0 Дьякаби – 41'
Счёт в матче был открыт на 30-й минуте, отличился защитник «Валенсии» Кристьян Москера. На 41-й минуте Муктар Дьякаби удвоил преимущество хозяев поля.
После 23 сыгранных матчей «Валенсия» располагается на 18-й строчке в чемпионата Испании, набрав 22 очка. «Леганес» находится на 17-м месте, заработав 23 очка за аналогичное количество встреч.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2025
-
20:26
-
20:20
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:52
-
19:50
-
19:43
-
19:34
-
19:15
-
19:10
-
18:58
-
18:53
-
18:44
-
18:30
-
18:26
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:58
-
17:58
-
17:56
-
17:55
-
17:53
-
17:52
-
17:50
-
17:49
-
17:48
-
17:46
-
17:45
-
17:42