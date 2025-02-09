Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов: отдай Маричаль точно в Лещука — ничего бы не было. А так ударил как врагу

Шалимов: отдай Маричаль точно в Лещука — ничего бы не было. А так ударил как врагу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов высказался об автоголе защитника «Динамо» Николаса Маричаля, который принёс победу красно-белым в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ (1:0).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Маричаль – 32'    

«Что касается гола, который «Динамо» забило само себе. Я связываю это с теми нагрузками, которые сейчас получают игроки — ноги тяжёлые, решения порой труднообъяснимые. Когда говорят ветераны о том, что не отдают в створ ворот, не понимаю этого — потому что долгое время вратарю разрешалось играть руками после паса назад ногами.

Что касается этого случая, то Маричаль отдавал и не в Лещука, и ещё очень сильно — я не могу это объяснить ничем другим, кроме как усталостью и серьёзными физическими нагрузками. Иногда ноги просто не слушаются в таких ситуациях. Отдай Маричаль точно в Лещука — ничего бы не было. А так ударил как врагу.

И второй момент — не понял, зачем вообще Лещук стал этот мяч обрабатывать. Было время оценить этот пас, его силу — выбей его ногами, не надо подстраиваться. Просто отбить его, как в хоккее, куда угодно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Единственный гол в матче «Динамо» — «Спартак» был забит в результате ошибки уругвайского центрального защитника бело-голубых Николаса Маричаля, сильно направившего скачущий мяч в створ собственных ворот. Голкипер Игорь Лещук не смог справиться с такой передачей, от его ноги мяч отлетел в перекладину и отскочил в сетку.

Материалы по теме
Фото: курьёзный автогол «Динамо» с участием Маричаля и Лещука в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android