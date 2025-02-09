Шалимов: отдай Маричаль точно в Лещука — ничего бы не было. А так ударил как врагу

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов высказался об автоголе защитника «Динамо» Николаса Маричаля, который принёс победу красно-белым в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ (1:0).

«Что касается гола, который «Динамо» забило само себе. Я связываю это с теми нагрузками, которые сейчас получают игроки — ноги тяжёлые, решения порой труднообъяснимые. Когда говорят ветераны о том, что не отдают в створ ворот, не понимаю этого — потому что долгое время вратарю разрешалось играть руками после паса назад ногами.

Что касается этого случая, то Маричаль отдавал и не в Лещука, и ещё очень сильно — я не могу это объяснить ничем другим, кроме как усталостью и серьёзными физическими нагрузками. Иногда ноги просто не слушаются в таких ситуациях. Отдай Маричаль точно в Лещука — ничего бы не было. А так ударил как врагу.

И второй момент — не понял, зачем вообще Лещук стал этот мяч обрабатывать. Было время оценить этот пас, его силу — выбей его ногами, не надо подстраиваться. Просто отбить его, как в хоккее, куда угодно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Единственный гол в матче «Динамо» — «Спартак» был забит в результате ошибки уругвайского центрального защитника бело-голубых Николаса Маричаля, сильно направившего скачущий мяч в створ собственных ворот. Голкипер Игорь Лещук не смог справиться с такой передачей, от его ноги мяч отлетел в перекладину и отскочил в сетку.