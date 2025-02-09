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Домашняя форма «Баварии» не соответствует правилам УЕФА — Footyheadlines

Домашняя форма «Баварии» не соответствует правилам УЕФА — Footyheadlines
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Домашняя форма мюнхенской «Баварии» не соответствует правилам УЕФА относительно видимости номеров из-за недостаточного контраста между тёмными номерами и красной футболкой. В матче 1/16 финала Лиги чемпионов с «Селтиком» клуб выступит в чёрном комплекте, сообщает Footyheadlines.

Лига чемпионов . 1/16 финала. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, «Баварии» не запрещено носить домашнюю форму. Технически они смогут носить её, добавив белые номера и фамилии для достижения необходимого контраста. Также отмечается, что третий комплект формы цвета слоновой кости также не может быть использован в матче Лиги чемпионов с «Селтиком» из-за недостаточного контраста с бело-зелёной домашней формой «Селтика».

Встреча «Селтика» и «Баварии» состоится 12 февраля. Команды сыграют на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия).

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