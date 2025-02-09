ЦСКА закрывает сделки по Алеррандро и Лоррану — Касагранде

Московский ЦСКА закрывает сделки по нападающему «РБ Брагантино» Алеррандро и полузащитнику «Фламенго» Лоррану. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, представители армейского клуба находятся в Сан-Паулу, где оформляют трансфер Алеррандро, а затем отправятся в Рио-де-Жанейро, чтобы закрыть переход Лоррана.

В сезоне-2024 Алеррандро на правах аренды играл за «Виторию», в которой в 34 матчах отметился 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за «Фламенго» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 12 млн.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.