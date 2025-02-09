Арбитр принял решение остановить матч «Галатасарай» — «Адана» после демарша гостей
Поделиться
Главный арбитр матча 23-го тура Суперлиги между «Галатасараем» и клубом «Адана Демирспор» Огузхан Чакыр принял решение остановить матч, сообщает beIN Sports.
Турция — Суперлига . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Остановлен
1 : 0
Адана Демирспор
Адана
1:0 Мората – 12'
Футболисты турецкого клуба «Адана Демирспор» ушли с поля на 30-й минуте первого тайма из-за 11-метрового, назначенного в их ворота. На момент остановки матча «Галатасарай» вёл со счётом 1:0. Гол в составе стамбульского клуба забил испанский нападающий Альваро Мората на 12-й минуте. Дальнейшую судьбу встречи определит Турецкая федерация футбола.
«Галатасарай» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 57 очков после 21 матча. «Адана Демирспор» находится на последней, 19-й строчке. В активе клуба пять очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2025
-
22:09
-
22:03
-
21:58
-
21:52
-
21:50
-
21:39
-
21:29
-
21:25
-
21:22
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
20:57
-
20:54
-
20:50
-
20:49
-
20:26
-
20:20
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:52
-
19:50
-
19:43
-
19:34
-
19:15
-
19:10
-
18:58
-
18:53
-
18:44
-
18:30
-
18:26
-
18:10