Арбитр принял решение остановить матч «Галатасарай» — «Адана» после демарша гостей

Главный арбитр матча 23-го тура Суперлиги между «Галатасараем» и клубом «Адана Демирспор» Огузхан Чакыр принял решение остановить матч, сообщает beIN Sports.

Футболисты турецкого клуба «Адана Демирспор» ушли с поля на 30-й минуте первого тайма из-за 11-метрового, назначенного в их ворота. На момент остановки матча «Галатасарай» вёл со счётом 1:0. Гол в составе стамбульского клуба забил испанский нападающий Альваро Мората на 12-й минуте. Дальнейшую судьбу встречи определит Турецкая федерация футбола.

«Галатасарай» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 57 очков после 21 матча. «Адана Демирспор» находится на последней, 19-й строчке. В активе клуба пять очков.