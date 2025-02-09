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Арбитр принял решение остановить матч «Галатасарай» — «Адана» после демарша гостей

Арбитр принял решение остановить матч «Галатасарай» — «Адана» после демарша гостей
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Главный арбитр матча 23-го тура Суперлиги между «Галатасараем» и клубом «Адана Демирспор» Огузхан Чакыр принял решение остановить матч, сообщает beIN Sports.

Турция — Суперлига . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Остановлен
1 : 0
Адана Демирспор
Адана
1:0 Мората – 12'    

Футболисты турецкого клуба «Адана Демирспор» ушли с поля на 30-й минуте первого тайма из-за 11-метрового, назначенного в их ворота. На момент остановки матча «Галатасарай» вёл со счётом 1:0. Гол в составе стамбульского клуба забил испанский нападающий Альваро Мората на 12-й минуте. Дальнейшую судьбу встречи определит Турецкая федерация футбола.

«Галатасарай» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 57 очков после 21 матча. «Адана Демирспор» находится на последней, 19-й строчке. В активе клуба пять очков.

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