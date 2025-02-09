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Шалимов: на «Зенит» смотрю с большим интересом, любопытно, как будет меняться команда

Шалимов: на «Зенит» смотрю с большим интересом, любопытно, как будет меняться команда
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Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов рассказал, что с большим интересом наблюдает за санкт-петербургским «Зенитом» на фоне появления новичков в команде в текущее зимнее трансферное окно.

«На «Зенит» смотрю с большим интересом, потому что любопытно, как будет меняться команда с новичками — и пока не понимаю, как именно, идёт поиск. Пока я вижу, что идёт своя программа подготовки в плане нагрузок, и в этот план вписываются и игры.

В целом пока непонятно, каким будет состав, какова группа из 12-14 футболистов, которая сможет вытянуть очень тяжёлый весенний отрезок. Это крайне важно, потому что любая потеря очков весной в чемпионате может стать фатальной», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место после «Краснодара», который также заработал 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата России «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 марта и начнётся в 16:30 мск.

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