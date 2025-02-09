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Тренер последней команды Чемпионшипа отреагировал на победу в матче с «Ливерпулем»

Тренер последней команды Чемпионшипа отреагировал на победу в матче с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Плимут Аргайл» из Чемпионшипа Мирон Мислич высказался о матче 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025 с «Ливерпулем» (1:0).

Кубок Англии . 1/16 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Плимут Аргайл
Плимут
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Харди – 53'    

— У меня нет слов, хотя мне обычно говорят, что я красноречив! Этот момент важен для нас. Ещё одна глава в истории «Плимута». Ребята сегодня выступили фантастически. Это важный момент, и я думаю, что осознаю это, когда вернусь домой и смогу отдохнуть. Это игра, которую мы любим, и иногда тренеры скучают по таким моментам. Я тоже хочу насладиться этим.

Волшебный день для нас. В раздевалке я сказал игрокам, чтобы они насладились им. Теперь мы часть истории «Плимута»… Но не забывайте, что в среду нам предстоит сыграть вновь [в Чемпионшипе], и мы это сделаем.

— Хотите ли вы встретиться с «Манчестер Юнайтед» в следующем раунде Кубка?
— Им здесь более чем рады! — приводит слова Мислича Sky Sports со ссылкой на ITV.

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