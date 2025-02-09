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Слот — о сенсационном вылете «Ливерпуля» из Кубка: в такой игре всё решает один момент

Слот — о сенсационном вылете «Ливерпуля» из Кубка: в такой игре всё решает один момент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о матче 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025 с «Плимут Аргайл» (0:1).

Кубок Англии . 1/16 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Плимут Аргайл
Плимут
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Харди – 53'    

«Отличная игра от «Плимута». Хороший план на игру, они заслуживают похвал. У нас был не очень хороший день, и этот счёт стал его итогом. Я не могу сказать, что парни не боролись. Обе команды почти не создавали голевых возможностей, а потом случился пенальти.

В такой игре всё решает один момент. Этот момент был у соперника, и он заслужил победу. Действуя против такой системы игры, тяжело создавать моменты. Я не был этим удивлён. Соперник был очень агрессивен, когда мяч был у нас.

Нелегко создавать моменты, когда не хватает сыгранности. Всем больно. Мы хотели пройти как можно дальше. В дальнейшем мы должны быть более креативными», — приводит слова Слота Sky Sports со ссылкой на ITV.

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