«РБ Лейпциг» обыграл «Санкт-Паули» в Бундеслиге, оставшись в меньшинстве на 69-й минуте

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Санкт-Паули». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, отличился нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. На 35-й минуте Хави Симонс удвоил преимущество хозяев поля. На 69-й минуте Вилли Орбан получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле, оставив «РБ Лейпциг» в меньшинстве.

После 21 сыгранного матча «РБ Лейпциг» располагается на четвёртой строчке в немецкой Бундеслиге, набрав 36 очков. «Санкт-Паули» находится на 14-м месте, заработав 21 очко за аналогичное количество встреч. Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Бавария» (54).