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РБ Лейпциг — Санкт-Паули, результат матча 9 февраля 2025, счет 2:0, Бундеслига 2024-2025

«РБ Лейпциг» обыграл «Санкт-Паули» в Бундеслиге, оставшись в меньшинстве на 69-й минуте
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Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Санкт-Паули». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 2:0.

Германия — Бундеслига . 21-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 0
Санкт-Паули
Гамбург
1:0 Шешко – 16'     2:0 Симонс – 35'    
Удаления: Орбан – 69' / нет

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, отличился нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. На 35-й минуте Хави Симонс удвоил преимущество хозяев поля. На 69-й минуте Вилли Орбан получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле, оставив «РБ Лейпциг» в меньшинстве.

После 21 сыгранного матча «РБ Лейпциг» располагается на четвёртой строчке в немецкой Бундеслиге, набрав 36 очков. «Санкт-Паули» находится на 14-м месте, заработав 21 очко за аналогичное количество встреч. Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Бавария» (54).

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
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