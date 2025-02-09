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Алеррандро перейдёт в ЦСКА, выкупив свой контракт за € 5 млн — Касагранде

Алеррандро перейдёт в ЦСКА, выкупив свой контракт за € 5 млн — Касагранде
Алеррандро
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Форвард бразильского «РБ Брагантино» Алеррандро перейдёт в московский ЦСКА. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 25-летний Алеррандро за € 5 млн выкупит свой контракт у «РБ Брагантино» и перейдёт в ЦСКА на правах свободного агента. Сообщается, что новое трудовое соглашение будет подписано до 2029 года.

В сезоне-2024 Алеррандро на правах аренды играл за «Виторию», в которой в 34 матчах отметился 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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