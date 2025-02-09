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Результаты матчей Бундеслиги 9 февраля

Результаты матчей Бундеслиги 9 февраля
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Сегодня, 9 февраля, прошли два матча 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 9 февраля:

«Хольштайн» — «Бохум» — 2:2;
«РБ Лейпциг» — «Санкт-Паули» — 2:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набрав 54 очка. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработав 46 очков. Третье место с 39 очками занимает франкфуртский «Айнтрахт». В зоне вылета располагаются «Бохум» (11), «Хольштайн» (13) и «Хайденхайм» (14).

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