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Шалимов: у «Ростова» возникнут проблемы в том случае, если будет продан Глебов

Шалимов: у «Ростова» возникнут проблемы в том случае, если будет продан Глебов
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Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов прокомментировал выступление «Ростова» на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Что касается «Ростова», то здесь, напротив, всё понятно и по составу, и как команда играет. Решаются на турнире задачи физически нагрузиться и не получить травм. Проблемы возникнут только в том случае, если будет продан Глебов», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Данилу Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. В этом сезоне хавбек провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.

Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ
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