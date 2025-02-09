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Экс-игрок «Спартака» Боккетти близок к увольнению с поста главного тренера «Монцы» — Скира

Экс-игрок «Спартака» Боккетти близок к увольнению с поста главного тренера «Монцы» — Скира
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Экс-защитник казанского «Рубина» и московского «Спартака», ныне главный тренер «Монцы» Сальваторе Боккетти близок к отставке из итальянского клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, председатель правления «Монцы» Адриано Галлиани и спортивный директор клуба Мауро Бьянкесси недовольны последними выступлениями итальянской команды и размышляют о смене тренера.

Боккетти был назначен главным тренером «Монцы» 23 декабря 2024 года. Срок контракта итальянского специалиста рассчитан до лета 2027 года.

После 24 сыгранных матчей «Монца» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице Серии А.

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