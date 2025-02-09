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Погребняк отреагировал на слухи о возможном уходе Лички из «Динамо» по окончании сезона

Погребняк отреагировал на слухи о возможном уходе Лички из «Динамо» по окончании сезона
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк отреагировал на слухи о возможном уходе Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо». Ранее в СМИ появились сообщения о том, что чешский специалист уже осведомлён о решении клуба не продлевать с ним контракт.

«Футбол сейчас непредсказуемый. Если «Динамо» займёт первое место по итогам сезона, то Личку продлят года на три. Мы ничего не знаем, что будет дальше», — приводит слова Погребняка Metararings.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. Контракт Лички с бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона.

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