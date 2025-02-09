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«Арис» с Кокориным сыграл вничью с АЕКом в матче 22-го тура чемпионата Кипра

«Арис» с Кокориным сыграл вничью с АЕКом в матче 22-го тура чемпионата Кипра
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Завершился матч 22-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором встречались «Арис» и АЕК. Команды играли на стадионе «Альфамега». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом-Петру Чокиркой (Австрия). Итоговый результат — 1:1.

Кипр — Первый дивизион . 22-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
1 : 1
АЕК Ларнака
Ларнака
0:1 Канталапьерда – 24'     1:1 Миличевич – 46'    
Удаления: Яго – 87' / Канталапьерда – 58'

На 24-й минуте полузащитник АЕКа Аитор Канталапьерда открыл счёт. На 46-й минуте хавбек гостей Хрвое Миличевич закатил мяч в свои ворота. На 58-й минуте был удалён игрок АЕКа Аитор Канталапьерда. На 83-й и 86-й минутах красные карточки получили футболисты «Ариса» Эди Семедо и Стив Яго.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин провёл на поле 89 минут.

После 22 сыгранных матчей «Арис» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 49 очков. АЕК после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 45 очков. Турнирную таблицу чемпионата Кипра сезона-2024/2025 возглавляет «Пафос», у которого 55 очков.

Календарь чемпионата Кипра
Турнирная таблица чемпионата Кипра
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