«Арис» с Кокориным сыграл вничью с АЕКом в матче 22-го тура чемпионата Кипра

Завершился матч 22-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором встречались «Арис» и АЕК. Команды играли на стадионе «Альфамега». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом-Петру Чокиркой (Австрия). Итоговый результат — 1:1.
На 24-й минуте полузащитник АЕКа Аитор Канталапьерда открыл счёт. На 46-й минуте хавбек гостей Хрвое Миличевич закатил мяч в свои ворота. На 58-й минуте был удалён игрок АЕКа Аитор Канталапьерда. На 83-й и 86-й минутах красные карточки получили футболисты «Ариса» Эди Семедо и Стив Яго.
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин провёл на поле 89 минут.
После 22 сыгранных матчей «Арис» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 49 очков. АЕК после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 45 очков. Турнирную таблицу чемпионата Кипра сезона-2024/2025 возглавляет «Пафос», у которого 55 очков.
- 9 февраля 2025
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