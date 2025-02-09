Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2026 года — Скира

40-летний португальский нападающий Криштиану Роналду продлил контракт с саудовским «Аль-Насром», сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Официально о продлении контракта с Роналду будет объявлено в ближайшее время.

На текущий момент Роналду забил 924 гола за карьеру, из которых 789 — на клубном уровне и ещё 135 — в составе португальской национальной команды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.