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Три клуба АПЛ заинтересованы в подписании Марко Верратти — Конур

Три клуба АПЛ заинтересованы в подписании Марко Верратти — Конур
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Английские «Фулхэм», «Вест Хэм Юнайтед» и «Борнмут» заинтересованы в подписании 32-летнего итальянского полузащитника «Аль-Араби» Марко Верратти. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Верратти перешёл в катарский клуб из «ПСЖ» в сентябре 2023 года. За этот период он принял участие в 35 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 12 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

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