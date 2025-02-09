«Севилья» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 23-го тура Ла Лиги

Сегодня, 9 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Севилья» и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Севилья»: Нюланд, Санчес, Баде, Салас, Педроса, Соу, Гудель, Ньигес, Лукебакио, Ромеро, Варгас.

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Араухо, Мартинес, Бальде, Гави, де Йонг, Педри, Ямаль, Левандовски, Рафинья.

В последний раз команды встречались между собой в матче 10-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказалась «Барселона» (5:1).

После 22 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 50 очков после 23 матчей.