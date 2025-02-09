Результаты матчей Кубка Англии 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, прошли матчи 1/16 финала Кубка Англии. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Англии, 1/16 финала, результаты матчей 9 февраля:

«Блэкберн Роверс» — «Вулверхэмптон» — 0:2;

«Плимут Аргайл» — «Ливерпуль» — 1:0;

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм» — 2:1.

Ранее в 1/8 финала прошли «Манчестер Юнайтед», «Миллуолл», «Манчестер Сити», «Ипсвич», «Борнмут», «Престон», «Бёрнли», «Кардифф Сити», «Фулхэм», «Ньюкасл» и «Брайтон».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.