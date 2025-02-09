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Реал Сосьедад — Эспаньол, результат матча 9 февраля 2025, счет 2:1, Примера 2024-2025

«Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол» в Ла Лиге, Захарян остался в запасе
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Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом (Испания). «Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол» со счётом 2:1.

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Бекер – 1'     1:1 Пуадо – 53'     2:1 Мендес – 84'    

На первой минуте нападающий «Реала Сосьедад» Шеральдо Бекер открыл счёт. Ответный мяч «Эспаньола» на 51-й минуте забил форвард Хавьер Пуадо, реализовав пенальти. Победный мяч хозяев на 84-й минуте оформил полузащитник Брайс Мендес — 2:1. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян остался в запасе.

После 23 сыгранных матчей «Реал Сосьедад» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 31 очко. «Эспаньол» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 50 очков после 23 матчей.

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