Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, уступив «Астон Вилле» в 1/16 финала

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, уступив «Астон Вилле» в 1/16 финала
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Вилла Парк » в Бирмингеме. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:1.

Кубок Англии . 1/16 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 20:35 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Рэмси – 2'     2:0 Роджерс – 65'     2:1 Тель – 90+1'    

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси. На 65-й минуте Морган Роджерс удвоил преимущество хозяев поля. На 90+1-й минуте голом отметился нападающий «Тоттенхэма» Матис Тель.

Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Самым титулованным клубом турнира является лондонский «Арсенал», который завоевал трофей 14 раз.

Календарь Кубка Англии
Турнирная таблица Кубка Англии
Материалы по теме
Тель может перейти в «Манчестер Юнайтед» после завершения аренды в «Тоттенхэме» — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android