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«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, уступив «Астон Вилле» в 1/16 финала

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Вилла Парк » в Бирмингеме. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси. На 65-й минуте Морган Роджерс удвоил преимущество хозяев поля. На 90+1-й минуте голом отметился нападающий «Тоттенхэма» Матис Тель.

Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Самым титулованным клубом турнира является лондонский «Арсенал», который завоевал трофей 14 раз.