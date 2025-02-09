Вратарь «Динамо» Мх Давид Волк: зимние сборы можно провести в России — 100%

Голкипер «Динамо» Махачкала и сборной России Давид Волк поделился мнением о проведении зимних сборов в России.

— Говорите, что начали сборы в Махачкале. Какая погода, какие условия? Возможно там провести зимние сборы целиком?

— Погода в Дагестане лучше относительно большей части России, но всё равно хотелось бы, чтобы было чуточку теплее. Приходилось надевать болоньевые куртки, шапки, шарфы, перчатки, чтобы не мёрзнуть. Но уверен, что зимние сборы можно провести в России — 100%. Опять же – можно в Дагестане, в Сочи условия вполне адекватные. Просто уже так заведено, что команды едут в Турцию или Эмираты или куда-либо ещё — не только для того, чтобы находиться в комфортных условиях, но и чтобы провести товарищеские игры с другими командами, набрать кондиции, — приводит слова Волка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Волк сыграл за «Динамо» Мх 21 матч во всех турнирах, в которых восемь раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.