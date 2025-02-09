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Агент Тео Бонгонда ответил, боится ли игрок конкуренции с Солари в «Спартаке»

Агент Тео Бонгонда ответил, боится ли игрок конкуренции с Солари в «Спартаке»
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Футбольный агент Зухаир Эссикал, представляющий интересы вингера московского «Спартака» Тео Бонгонда, высказался о возможной конкуренции с аргентинцем Пабло Солари. Ранее стало известно, что Солари близок к переходу в стан красно-белых из «Ривер Плейт».

«Не боится ли Бонгонда конкуренции с Солари? Конкуренция – это нормально, тем более в таком большом клубе, как «Спартак». Тео не беспокоится об этом, он знает, на что способен. Его единственная цель сейчас – вернуть «Спартаку» титул чемпиона», — приводит слова агента Metaratings.

В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

«Спартак» после 18 туров Российской Премьер-Лиги располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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