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Гендиректор профсоюза футболистов Зотов: если Оздоеву нужна будет помощь, то мы её окажем

Гендиректор профсоюза футболистов Зотов: если Оздоеву нужна будет помощь, то мы её окажем
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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что организация готова оказать помощь российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву в деле о возможном лишении свободы за драку с болельщиками греческого АЕКа, произошедшую после очного матча команд в Кубке Греции.

«Бывший хозяин АЕКа поднимает эту историю. Но на самом деле она высосана из пальца. Мы общались с Магомедом. Если ему нужна будет помощь, то мы её окажем», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация, что Оздоеву и другим футболистам ПАОКа, принявшим участие в драке, может грозить лишение свободы на срок от трёх месяцев, а также денежные штрафы.

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