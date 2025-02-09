Гендиректор профсоюза футболистов Зотов: если Оздоеву нужна будет помощь, то мы её окажем

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что организация готова оказать помощь российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву в деле о возможном лишении свободы за драку с болельщиками греческого АЕКа, произошедшую после очного матча команд в Кубке Греции.

«Бывший хозяин АЕКа поднимает эту историю. Но на самом деле она высосана из пальца. Мы общались с Магомедом. Если ему нужна будет помощь, то мы её окажем», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация, что Оздоеву и другим футболистам ПАОКа, принявшим участие в драке, может грозить лишение свободы на срок от трёх месяцев, а также денежные штрафы.