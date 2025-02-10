Известный швейцарский журналист жёстко раскритиковал Антона Миранчука в «Сьоне»

Известный швейцарский журналист Ротмунд Ману высказался об игре российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.

«Кажется, что Антон довольно ленив. Тренер им недоволен. Все знают, что он хороший игрок, но он не оправдывает ожиданий. Неделю назад у него был шанс, но его выступление было не лучшим. И вчера он снова не попал в состав.

«Сьон» сейчас переживает кризис. Команда играет неважно, именно поэтому им так нужны игроки с правильным менталитетом. У Антона его, судя по всему, нет. Если честно, мы были рады его переходу. Мы думали, вау, очень хороший игрок для нашей лиги, но сейчас о нём никто так не говорит», — приводит слова Ману «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Сьон» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

После 23 сыгранных матчей «Сьон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии из 12 команд, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Дидье Толо сыграют с «Цюрихом». Турнирную таблицу Суперлиги сезона-2024/2025 возглавляет «Базель», у которого 40 очков.